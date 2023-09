Subprocuradora que reclamou de falta de motorista pode assumir lugar de Aras; saiba quem é

O Conselho Superior do Ministério Público Federal elegeu por aclamação, a subprocuradora Elizeta Maria de Paiva Ramos, ex-corregedora do Ministério Público Federal, como vice-presidente do colegiado. A posição que pode alçar Elizeta à chefia interina da Procuradoria-Geral da República (PGR) caso o presidente Luiz Inácio Lula da Silva demore a indicar um nome para a vaga de Augusto Aras, que deixa o cargo no final deste mês.

A escolha se deu na 7ª Sessão Ordinária do Conselho, realizada na manhã desta terça-feira, 5. Elizeta foi a única a se candidatar ao cargo, argumentando que "cumpriria suas obrigações com fidelidade ao Ministério Público Federal". Após ser eleita por aclamação, ela recebeu afagos dos colegas.

Elizeta ingressou na carreira em dezembro de 1989. Chegou ao cargo de subprocuradora em 2009. Foi corregedora-geral, procuradora eleitoral substituta e integra atualmente a 2ª Câmara Criminal do MPF, além de coordenar a Câmara de Direitos Sociais e Fiscalização de Atos Administrativos em Geral. Desde junho de 2022, ela faz parte do Conselho Superior, instância máxima da instituição.