O POVO News: bolsonaristas pregam boicote ao 7 de Setembro; entenda

A edição também comenta sobre o acidente com o prefeito de Senador Pompeu e a queda no FPM

O programa discute ainda a decisão do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), em convocar os deputados a registrarem presença na Casa nesta segunda-feira, 4. A decisão ocorre porque essa semana, excepcionalmente, será reduzida em detrimento do feriado de 7 de Setembro.

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta segunda-feira, 4. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano , a edição traz as últimas informações sobre a iniciativa de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em convocar bolsonaristas a ficarem em casa durante as comemorações do 7 de Setembro, dia da Independência do Brasil.

A edição comenta sobre o Banco Central informar que o PIX poderá ser utilizado em pedágios, transporte público e compras parceladas.

No que diz respeito ao cenário político cearense, o episódio detalha o acidente que ocorreu no último domingo, 3, com o prefeito da cidade de Senador Pompeu, Maurício Pinheiro (PDT). Na ocasião, em comemoração ao aniversário de 127 anos do município, o gestor pulou do palco. Contudo, a população não conseguiu segurá-lo e ele caiu no chão. Para discutir sobre o assunto, o O POVO News conversa com o prefeito Maurício Pinheiro.

O programa discute também o posicionamento do Governo do Estado em culpar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por queda de arrecadação do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Mais de 90% das prefeituras cearenses estão em greve por causa das quedas nas receitas obtidas diretamente pelo FPM. Alguns municípios perderam 50% da arrecadação, o que gerou colapso nos serviços oferecidos pelas prefeituras. Para o Governo Federal, há um culpado nessa situação.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Carlos Mazza.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO