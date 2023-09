Pacheco sobre José Gregori: País perde referência na defesa da democracia e direitos humanos

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), manifestou, pelas redes sociais, pesar pela morte do ex-ministro da Justiça José Gregori. "Meus sentimentos aos familiares, amigos e admiradores do ex-ministro da Justiça José Gregori, que faleceu neste domingo, em São Paulo. O país perde uma referência na defesa da democracia e dos direitos humanos", escreveu Pacheco.

José Gregori morreu neste domingo, aos 92 anos, no Hospital Sírio-Libanês, onde estava internado há dois meses em decorrência de uma pneumonia.