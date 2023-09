Lula recebe economista Luciano Coutinho e reúne-se com advogado-geral da União nesta 2ª-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reúne-se nesta segunda-feira, 4, com o economista Luciano Coutinho. Ex-presidente do BNDES, Coutinho integrou a equipe de transição do governo. O encontro está previsto para as 15h, no Palácio do Planalto.

Às 17h, a agenda presidencial prevê reunião com o advogado-geral da União, Jorge Messias, também no Planalto.