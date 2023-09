Tarcísio: Todos os estados concordaram com o principal da reforma tributária

O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), disse há pouco que o "Congresso está dando passos importantes" na aprovação da Reforma Tributária.

Ele disse ver ambiente de consenso entre governadores no tema. "Todos os estados concordaram com o principal da reforma tributária", disse, citando a importância da simplificação.

Tarcísio de Freitas disse que deve encaminhar à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) uma Reforma Administrativa com redução de 5 mil cargos em comissão, com possibilidade de chegar a 10 mil cargos a menos.