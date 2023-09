Codevasf suspende contratos com empresa alvo de operação que atingiu Juscelino Filho

O diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Marcelo Andrade Moreira Pinto, determinou a "imediata suspensão" de todos os contratos mantidos pelo órgão com a Construservice - empresa no centro das suspeitas apuradas na Operação Benesse, que investiga supostas fraudes e desvios de recursos da Codevasf no Maranhão.

O presidente da Codevasf ainda pediu uma auditoria especial em convênios mantidos pelo órgão com as prefeituras de Vitorino Freire, Bacabal e São Luís, onde foram cumpridas diligências pela Polícia Federal nesta sexta-feira, 1º. Luanna Rezende, a prefeita de Vitorino Freire e irmã do ministro das Comunicações Juscelino Filho, foi alvo da ofensiva. A PF também fez buscas em endereços da Construservice, que tem como dono Eduardo José Barros Costa, amigo de Juscelino Filho.

O ministro das Comunicações é investigado na ‘Benesse’, apesar de não ter sido alvo da etapa ostensiva do inquérito. O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, negou pedido da PF para vasculhar endereços de Juscelino Filho, mas autorizou o bloqueio de seus bens.