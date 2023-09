O POVO News: Lula ataca Bolsonaro e Campos Neto em visita ao Ceará

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta sexta-feira, 1°. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Ceará, na qual o petista alfinetou o ex-mandatário, Jair Bolsonaro (PL) e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Assista ao vivo:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A edição comenta sobre o pedido da oposição, liderada por parlamentares do PL, à Procuradoria-Geral da República (PGR), solicitando a prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão contra o general Gonçalves Dias, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI).