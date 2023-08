Tarcísio encontra ex-premiê britânico Boris Johnson no Palácio dos Bandeirantes

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se reuniu nesta quinta-feira, 31, com o ex-primeiro-ministro do Reino Unido Boris Johnson, a quem apresentou a agenda ambiental de sua gestão. "A conversa girou muito entorno do hidrogênio verde, do biometano, da emergia renovável", disse o governador após o encontro no Palácio dos Bandeirantes.

Johnson criticou a falta de acordos bilaterais e de comércio entre os dois países. "O Brasil é o único país do G20 com o qual não temos um acordo de bitributação", lembrou. Ele também criticou a ideia de um acordo do Reino Unido com o Mercosul e defendeu que a parceria seja firmada antes com o Brasil. "Talvez tenhamos que fazer o acordo primeiro com São Paulo, depois com o Brasil e depois com o Mercosul."

Johnson renunciou ao cargo em julho de 2022 após meses de crise política motivada por uma série de escândalos em sua gestão - das festas ilegais no gabinete durante a pandemia a suspeitas de conflito de interesse na nomeação de funcionários.