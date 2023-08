No Piauí, Lula diz que Bolsa Família não é medida definitiva, mas 'de urgência'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira, 31, que programas sociais como o Bolsa Família e o Minha Casa, Minha Vida não são soluções definitivas, mas "medidas quase que de urgência". Ele falou no lançamento do programa Brasil sem Fome, em Teresina (PI).

"A gente só vai acabar com a fome de verdade quando tiver garantido que todo povo trabalhador tenha um emprego, e por esse emprego tenha um salário", disse o presidente da República. "O Bolsa Família não é uma solução definitiva, mas uma medida quase que de urgência para atender as pessoas mais necessitadas até a gente arrumar definitivamente a casa", afirmou Lula.

Em meio à cobiça do Centrão pelo Ministério do Desenvolvimento Social, de Wellington Dias, o presidente evitou defender, no discurso, a permanência do ministro na pasta. Repetindo o discurso que fez nesta manhã, Lula disse que o piauiense é muito esperto, enaltecendo também o atual governador do Estado, Rafael Fonteles (PT).