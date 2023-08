Elogios a Tarcísio, perfil conservador e simpatia do agro: quem é o novo número 2 da PGR

O subprocurador-geral da República Luiz Augusto Santos Lima foi designado para um mandato "tampão" como número dois da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Ele vai substituir a vice-procuradora-geral Lindôra Araújo, que está afastada para um tratamento de saúde. Como mostrou o Estadão, ela estava de férias nos Estados Unidos quando precisou passar por uma cirurgia de emergência em decorrência de uma obstrução intestinal.

A troca na cúpula da PGR acontece a menos de um mês do fim do mandado do procurador-geral da República Augusto Aras. Ele deixa o cargo em setembro. Aras fez uma gestão alinhada ao governo Jair Bolsonaro e, apesar dos acenos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sua recondução é considerada remota.