Zema marca visita a obra na Itália e não deve se encontrar com Lula em MG

"Eu quero ver se na outra semana eu consigo ir a Minas Gerais e a São Paulo, para discutir os investimentos do Estado de São Paulo. Vamos fazer um ato, vamos tentar a participação do governo do Estado. Se (o governador) quiser participar. Se não quiser participar, a gente fará o ato do mesmo jeito", disse Lula, completando: "Mas, como nós somos civilizados, nós vamos fazer e convocar o governador, porque é importante ele estar, porque os compromissos que nós vamos assinar são com eles também".

Um dia depois de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmar que pretende ir a Minas Gerais na próxima semana para eventos em que lançaria investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o governo de Minas anunciou que o chefe do Executivo estadual, Romeu Zema (Novo), viajará para a Áustria e para a Itália entre os dias 5 e 15 de setembro, o que deve inviabilizar um encontro entre os dois. Em sua live semanal na terça-feira, 29, o presidente havia afirmado que pretendia fazer, na próxima semana, eventos em São Paulo e em Minas, mesmo se os governadores não quisessem participar.

"A missão internacional tem como foco a atração de investimento para Minas Gerais, o fortalecimento das relações bilaterais, além de promover o Estado no exterior", destaca o Estado.

De acordo com o governo, uma das agendas será a vistoria das obras da Superstrada Pedemontana Veneta, executada pela empresa italiana INC S.P.A., que venceu a licitação para elaborar o projeto, construir, operar e dar manutenção no Rodoanel da Região Metropolitana de Belo Horizonte, por 30 anos. "O governador irá verificar as características de execução da rodovia italiana, semelhante à obra que será desenvolvida em Minas Gerais", informou o governo.

Além disso, Zema participará do Lide Brazil Conference, em Milão, ao lado de empresários, investidores e outras autoridades. Ele estará, junto com outros governadores, em um Painel de Empreendedorismo. A agenda de Zema também inclui reuniões e visitas a empresas italianas que estão presentes em Minas Gerais, com o objetivo de atrair e ampliar investimentos no Estado.

Na última segunda-feira, 28, Zema condecorou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com o título de cidadão honorário de Minas Gerais. Durante a cerimônia na sede da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG), apoiadores do ex-presidente pediram para que o governador mineiro deixasse o Novo e se filiasse ao PL, partido do ex-chefe do Executivo.

Convite a Lula e preocupação com exploração política

Interlocutores ligados a Romeu Zema negam que o governador tenha marcado a visita à Europa para não se encontrar com Lula e apontam situação inversa. Segundo eles, a viagem já estava marcada e, preocupados com a possibilidade de o entorno do presidente aproveitar da ausência do governador para ir a Minas sem sua presença, Zema fez um convite público para que o presidente estivesse no Estado, há duas semanas, durante a visita do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) a Minas em uma fábrica de blindados em Sete Lagoas.