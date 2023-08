Vídeo com hostilidades a Moraes no aeroporto de Roma pode chegar dia 31

A Polícia Federal prevê receber até esta quinta-feira, 31, os arquivos das câmeras de segurança do Aeroporto Internacional de Roma, que registraram as supostas hostilidades ao ministro Alexandre de Moraes. As gravações aportarão no Brasil quase 50 dias depois do entrevero e vão abastecer inquérito sobre supostos crimes de injúria, perseguição e desacato.

A remessa das imagens se dá após a tramitação pela Justiça italiana, com aval do Ministério Público daquele País. A adidância da corporação em Roma já estava com as imagens desde o dia 20 de julho, mas a remessa aos investigadores, no Brasil, aguardava a autorização.

A expectativa dos investigadores é a de que as gravações possam dirimir contradições nas versões dadas pelos investigados pelas supostas hostilidades a Alexandre de Moraes. Os alvos principais da investigação são Andréia Mantovani e Roberto Mantovani Filho. Eles já depuseram à PF, assim como o ministro Alexandre de Moraes.