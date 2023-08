PT alfineta Zanin em meio a julgamento do marco temporal: 'Defesa da civilização'

O PT inseriu, em meio a resolução do Diretório Nacional da legenda sobre as eleições 2024, uma provocação ao Supremo Tribunal Federal com ar de alfinetada ao ministro Cristiano Zanin, recém empossado após indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em meio ao julgamento sobre o marco temporal - tese de ruralistas que pode por em xeque mais de 300 terras indígenas - a legenda disse esperar que a Corte máxima 'reafirme os direitos' dos povos originários, com uma 'atuação em defesa da civilização'.

O partido sustenta que a expectativa se dá em razão de 'recentes decisões e avanços do STF' citando uma série de julgados recentes do Tribunal. A lista é marcada com ações em que a posição do ministro recém-chegado à Corte gerou polêmica nas redes sociais e entre apoiadores e aliados de Lula.