Presidente indica advogada Daniela Teixeira para o STJ

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou a indicação da advogada Daniela Teixeira para o Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ela entrará na vaga da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), aberta com a aposentadoria do ministro Felix Fischer. Com a decisão, Lula avança na estratégia "combo" de escolhas para os tribunais superiores. E abre espaço para indicar um homem para o Supremo Tribunal Federal - a ministra Rosa Weber vai se aposentar em setembro.

Ainda há mais duas vagas para o presidente preencher no STJ. Além disso, tem a indicação para o STF e precisa escolher ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Tribunal Superior do Trabalho (TST), além da escolha de quem vai comandar a Procuradoria-Geral da República após o fim do mandato de Augusto Aras. Lula foi orientado no Palácio do Planalto a pensar todas as indicações como um pacote, para não concentrar poder político em um só grupo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Daniela era considerada a mais forte candidata entre os três nomes na lista da OAB, aprovada no STJ, porque tinha o apoio da cúpula do PT, o que incluía a presidente do partido, a deputada Gleisi Hoffmann (PR), e ministros como o advogado-geral da União, Jorge Messias. Sua candidatura era endossada também pelo grupo Prerrogativas, formado por advogados próximos ao governo petista, além de diversos movimentos populares e coletivos de mulheres.