O POVO News: STF retoma votação do Marco Temporal; atenções se voltam para Zanin

STF retoma julgamento sobre marco temporal de terras indígenas Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil/ARQUIVO

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quarta-feira, 30. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre a retomada da votação do marco temporal no Supremo Tribunal Federal (STF). Outro foco será a polêmica em torno das imagens do Ministério da Justiça do dia dos ataques de 8 de janeiro. A oposição afirma que os registros sumiram, enquanto o governo nega a informação. Assista ao vivo: O julgamento do marco temporal é chave para os povos indígenas e seus territórios ancestrais, considerados uma barreira importante contra o desmatamento. O placar está 2 a 1 contra a polêmica medida.