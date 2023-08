Moraes peita governo e afirma que demarcações indígenas dependem de 'vontade política'

Moraes afirmou que o problema não são as indenizações e sim a "vontade política" do Congresso Nacional e da Presidência da República.

"Houve críticas à minha proposta dizendo que, se houver necessidade de indenização, não vai haver demarcação. Não há, até agora, indenização e nós estamos há décadas sem grandes demarcações. Aí é a vontade política do Congresso Nacional e da Presidência da República", rebateu.

Moraes reiterou nesta tarde, no julgamento sobre o marco temporal, que as indenizações precisam ser endereçadas pelo STF, caso contrário o tribunal criará um problema para resolver outro.

"A terra é da comunidade indígena, mas o Estado tem que indenizar. Não podemos, para solucionar um problema, que é a questão das comunidades indígenas terem seus direitos desrespeitados, criar um outro problema, deixar milhares de famílias de pequenos agricultores perderem a sua terra sem uma indenização, sem a possibilidade de terem uma outra terra", argumentou.

O ministro argumenta que os pequenos agricultores não podem ser "prejudicados" pelo que vê como uma "inércia" do Estado em reconhecer os territórios indígenas.

A tese criou mal-estar com o ministro Luís Roberto Barroso. Os dois chegaram a trocar ironias no plenário.

Barroso defendeu que, se o STF decidir abraçar a tese de Moraes para arbitrar as indenizações, haverá uma ampliação indevida do julgamento. Isso porque a ação em debate no plenário não envolve uma disputa por terras privadas e sim por um lote público. "São coisas diferentes, não tem como juntar", argumentou. "Repercussão geral fixa uma tese compatível com as especificidades do caso concreto."