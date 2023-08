Em evento com Bolsonaro, deputado parabeniza Zema por fala sobre o Nordeste: "Sábias palavras"

Na última segunda-feira, 28, o parlamentar se referiu à fala do gestor mineiro como “sábias palavras”. A declaração foi dada durante entrega do título de cidadão honorário ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em evento na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Além de Bolsonaro, o próprio Zema estava presente.

O deputado estadual por Minas Gerais, Coronel Sandro (PL), parabenizou a fala do governador Romeu Zema (Novo) , que numa entrevista no início deste mês defendeu uma união entre estados do Sul e do Sudeste para fazer frente aos estados do Norte e do Nordeste e comparou os estados nordestinos a "vaquinhas que produzem pouco".

“Aproveito para parabenizar Zema pelas sábias palavras quando se ergueu na defesa do Sul e do Sudeste para que tenhamos posição, no mínimo, igualitária, quando formos discutir a distribuição de recursos públicos”, disse o parlamentar.

No início do mês, Zema concedeu entrevista ao Estadão, onde disse que o Consórcio de estados do Sul e do Sudeste buscaria protagonismo e comparou os estados do Nordeste a "vaquinhas que produzem pouco". A fala foi vista como preconceituosa por governadores nordestinos e outros políticos, tanto da esquerda quanto da direita.