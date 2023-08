Vereadores propõem revogar lei que criou Dia do Patriota em Porto Alegre

A proposta mencionada foi protocolada no dia 15 de março deste ano pelo vereador Alexandre Bobadra (PL), da mesma sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro

“Protocolamos [no dia 25] um projeto de lei para aproveitar esse constrangimento público para que já na semana que vem, em regime de urgência, a gente consiga revogar essa lei”, informou a deputada Karen Santos (Psol) em sua conta oficial do Instagram.

Um grupo de vereadores de esquerda protocolou na última sexta-feira, 25, um projeto de lei na Câmara Municipal de Porto Alegre com o intuito de revogar a instituição do 8 de janeiro como Dia do Patriota . A comemoração virou lei no dia 7 de agosto e faz referência à invasão de bolsonaristas aos prédios dos três Poderes, em Brasília, realizada no dia 8 de janeiro .

“A gente percebe um incômodo da Casa com esse projeto, inclusive com a repercussão. Foi um projeto que passou batido, como tantos outros na Câmara. O título do projeto é um título que agrada tanto esquerda quanto a direita, mas o pessoal não se atentou ao simbolismo dessa data”, disse.

Em nota, a Prefeitura disse ter respeitado a Câmara Municipal e informou que a Casa já havia transformado a data de 8 de janeiro no Dia em Defesa da Democracia. "Assim como na lei do vereador Aldacir Olibonio, o prefeito Sebastião Melo silenciou, respeitando a decisão da Câmara Municipal", diz.

O dia 8/1 deveria ser considerado o dia do golpista ou da tentativa de criar uma ditadura no país. Não deveria ser considerado o “dia do patriota ou o dia da democracia”, conforme aprovado em Porto Alegre. Esperamos que o STF derrube tal decisão.

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Texeira, comentou que a data deveria se tornar “O dia do golpista”, uma vez que o dia foi caracterizado por uma “tentativa de criar um ditadura militar” no Brasil. Ele defende que o Supremo Tribunal Federal (STF) interfira na decisão.

— Paulo Teixeira (@pauloteixeira13) August 25, 2023

A proposta mencionada foi protocolada no dia 15 de março deste ano pelo vereador Alexandre Bobadra (PL), da mesma sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro. Este ano, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) cassou o mandato do parlamentar por abuso de poder econômico durante as eleições municipais de 2020.

O texto não trouxe uma justificativa plausível para a escolha da data. Patriota, no entanto, é como se intitulam os apoiadores do ex-presidente, que escolheram o dia 8 de janeiro para atacar as sedes dos três Poderes, reivindicando a volta do ex-mandatário ao cargo.

De acordo com o vereador, o projeto teve como inspiração os expoentes do conservadorismo, como o jurista Miguel Reale Jr., o filósofo Luiz Felipe Pondé e o escritor Olavo de Carvalho (1947-2022), conhecido como guru intelectual do bolsonarismo.

“Por que no Brasil quem se considera patriota torna-se motivo de chacota? O Brasil hoje enfrenta um perigoso processo de extinção do que é seu patriotismo. São diversas as vanguardas de ataque: a mídia, o ensino, as entidades globalistas, as universidades, a cultura militante”, consta na apresentação do projeto de lei.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por meio da Advocacia-Geral da União (AGU), e a Procuradoria-Geral da República (PGR) querem derrubar a lei que instituiu a comemoração do Dia do Patriota em Porto Alegre (RS) em 8 de janeiro. Para questionar a normal municipal, os órgãos vinculam o caso ao inquérito dos atos antidemocráticos, que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF), e apresentam ações de questionamento de inconstitucionalidade.