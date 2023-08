Kassab: Com Centrão, governo terá mais tranquilidade na aprovação de medidas econômicas

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou nesta segunda, 28, que se o centrão entrar no governo, haverá mais tranquilidade para a aprovação das medidas econômicas propostas pelo governo Lula. Kassab ponderou, no entanto, que o governo tem somente três meses para conseguir essas aprovações, tendo em vista as eleições municipais de 2024.

O ex-ministro das Cidades e atual secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo avaliou que o centrão quer entrar no governo, mesmo com Lula deixando claro que não haverá o mesmo espaço que houve no governo Bolsonaro. Ele emendou que, embora as bancadas do Republicanos e do Progressistas indiquem esse desejo, há um jogo de cena dos diretores partidários para parecer que não, a fim de não perder o eleitor de oposição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Acredito que haverá participação e ajudará Lula na aprovação dos projetos", reiterou. A dúvida é se o que será aprovado terá os efeitos que o governo espera, ponderou.