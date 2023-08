Com 6 mulheres, Ceará tem maior número de deputadas federais da história

Esta legislatura marcou o maior número de mulheres eleitas para a Câmara pelo Ceará, com três parlamentares. Nas eleições anteriores, com exceção de 2014, apenas uma mulher foi eleita.

São elas: (eleitas) Luizianne Lins (PT), Fernanda Pessoa (UB) e Dayany do Capitão (UB), (suplentes) Eliane Braz, na vaga de Célio Studart (PSD), Priscila Costa (PL) , suplente com a licença de Yury do Paredão (PL) e Enfermeira Ana Paula (PDT), que assumiu após licença de Eduardo Bismarck (PDT).

A bancada cearense na Câmara dos Deputados registrou, com a posse de Eliane Braz (PSD), o maior número de mulheres no cargo de deputado federal. Agora, seis parlamentares estão em exercício, sendo três eleitas em 2022 e três que assumiram com o pedido de licença dos titulares.

Gorete Pereira (PR) é recordista com quatro mandatos (2003/2006, quando era suplente e foi efetivada no meio do mandato; (2007/2010; 2011/2014; 2015/2018), seguida por Luizianne Lins entrando em seu terceiro mandato (2015/2018; 2019/2022; 2023-). Em 2014, tanto Gorete quanto Luizianne se elegeram.

Em consulta ao site da Câmara, é possível ver os nomes de Rachel Marques (PT), Maria Luiza Fontenele (PSTU) e Moema São Thiago (PSDB) como ex-deputada, além de Gorete já mencionada. Na última eleição, doze mulheres foram eleitas para representar o Ceará em cargos no legislativo, nove na Assembleia Legislativa (Alece) e três na Câmara dos Deputados. O número, mesmo longe da equidade de gênero, é o mais alto já registrado no Ceará para as bancadas legislativas, representando 17% das cadeiras.

Eliane Braz (PSD) tomou posse como deputada federal após Célio Studart (PSD) ser nomeado como secretário da Pasta de Proteção Animal do Estado do Ceará. Priscila Costa foi empossada ainda em junho quando Yury pediu licença para tratar de assuntos pessoais. Ele foi expulso da legenda, mas a mudança só será efetiva após o fim do período estipulado na licença apresentada. A vaga de Priscila na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) foi ocupada por Robério Sampaio (PSC).

Ana Paula assumiu no início de junho, após Eduardo Bismarck pedir afastamento de quatro meses. A vereadora foi eleita para a Câmara Municipal de Fortaleza em 2020, contudo, tirou licença do cargo para integrar a bancada cearense no Congresso Nacional. Ela ocupa a segunda suplência do PDT na Câmara.