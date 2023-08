SP: regra de desconto de férias suspensa pela Justiça busca corrigir distorções, diz Prefeitura

Após o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) determinar nesta sexta-feira, 25, a suspensão de um trecho de uma Lei Municipal sancionada pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB) que desconta as férias de servidores em licença de saúde, a Prefeitura da capital paulista defendeu a legislação e enfatizou que a regra incluída no ordenamento em dezembro de 2021 corrige distorções e é mais vantajosa para o servidor do que a CLT. A regra foi suspensa pelo desembargador Evaristo Sá até o julgamento da ação. Notificada, a gestão municipal informou que vai recorrer.

O parágrafo em questão foi incluído na legislação que tratava do valor diário do vale-alimentação e do auxílio-refeição dos servidores públicos, e foi originado do projeto 652/2021, enviado à Câmara pela prefeitura. O texto dizia: "Serão considerados, para fins de aquisição do direito a férias, o tempo de exercício real do servidor, correspondente aos dias de efetivo comparecimento ao trabalho, os períodos relativos aos afastamentos ou licenças do serviço considerados pela legislação como de efetivo exercício, bem como as licenças médicas para tratamento da própria saúde do servidor, até o limite de 6 (seis) meses, ainda que descontínuos, durante o período aquisitivo."

Na decisão, o desembargador Evaristo dos Santos reiterou que o órgão especial já havia considerado inconstitucional legislação semelhante dispondo sobre o regime jurídico de servidores públicos. Com isso, determinou a suspensão do trecho "até o limite de 6 (seis) meses, ainda que descontínuos", da parte final do texto.