Lula critica empresários brasileiros que não se preocupam com a indústria e faz aceno à CNI

"Acho importante que o Jorge (Viana, presidente da Apex); o Sebrae; a Fiesp, com o companheiro Josué (Gomes); a CNI, que agora vai ter um presidente que me parece que é preocupado com a indústria de verdade, o (Ricardo) Alban, que é um companheiro da Bahia que vai assumir a presidência da CNI, na hora que a gente tiver empresários preocupados com a indústria de verdade, preocupados em fazer investimentos, porque se a gente tivesse essa preocupação, a gente não tinha permitido a quebradeira da indústria de engenharia brasileira", declarou durante fórum econômico em Angola, nesta sexta-feira, 25.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nesta sexta-feira, 25, os empresários brasileiros que, em sua visão, não estão preocupados com a indústria nacional. Em aceno ao presidente eleito da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban, Lula disse que ele parece estar preocupado com o País.

Alban foi eleito em maio deste ano para um mandato de quatro anos à frente da (CNI). Ele irá assumir a presidência em 31 de outubro, quando se encerra a gestão de Robson Braga de Andrade.

A convocação dos empresários, conforme o próprio Lula classificou, aconteceu durante a defesa de que o Brasil deve investir mais na África. "Vamos voltar a fazer financiamento aos países africanos, investimentos em Angola, que é um bom pagador das coisas que o Brasil investiu aqui", citou. "Angola sempre foi um país que nos deu a certeza de que cada dólar investido aqui seria ressarcido. E assim o fez."

Desde que assumiu a gestão Lula 3, o chefe do Executivo trabalha para retomar um protagonismo brasileiro perante ao mundo. Nos últimos dias, o presidente teceu fortes críticas à hegemonia de países do Norte global perante os do Sul. Segundo ele, contudo, o Brasil não quer mais ser segregado ao mundo nem tratado como insignificante ou com o termo "terceiro mundo".

"Nosso projeto é fazer com que o Sul do mundo se coloque em pé de igualdade com o Norte do mundo", reiterou. "Temos muitas condições a oferecer, por isso queria fazer um convite aos empresários brasileiros." O presidente afirmou que quer que os empresários sejam a "alavanca para criação de novos empregos necessários".