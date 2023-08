STF tem maioria para obrigar Congresso a corrigir número de deputados; Ceará deve ter vaga extra

Já há proposta em trâmite na Câmara dos Deputados. Com base no último Censo do IBGE, o Ceará passaria de 22 para 23 deputados federais, conforme as estimativas. Confira abaixo o que pode mudar na representação parlamentar dos estados.

Até o momento, seis ministros seguiram o voto do relator, Luiz Fux, que fixou prazo até 30 de junho de 2025 para o Congresso realizar a redistribuição das vagas na Câmara.

"Após esse prazo, e na hipótese de persistência da omissão inconstitucional, caberá ao Tribunal Superior Eleitoral determinar, até 1º de outubro de 2025, o número de deputados federais de cada Estado e do Distrito Federal para a legislatura que se iniciará em 2027", determina o voto do ministro.

Para Fux, a omissão gera sub-representação de alguns estados "em grau não admitido pela Constituição" e causa "evidente mau funcionamento do sistema democrático".