O POVO News: Zanin irrita esquerda e surpreende direita com votos polêmicos no STF

A edição comenta ainda sobre os 11 acordos selados entre Brasil e Angola, e o afastamento do segurança de Lula que participava de grupo golpista no WhatsApp

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta sexta-feira, 25. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre a conduta do recém-nomeado ministro do STF, Cristiano Zanin, em votações polêmicas na Corte. O ministro, indicado pelo presidente Lula (PT), foi o único a votar contra a equiparação da homotransfobia ao crime de injúria racial e também contra a descriminalização do porte de pequenas quantidades de maconha.

Seguindo a mesma linha, o O POVO News conversa com a doutora em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná, Letícia Kruz, que comenta sobre as decisões de Zanin no STF.