MP italiano dá aval para enviar ao Brasil imagens de agressão a Alexandre em Roma

Nesta sexta-feira, 25, o Ministério Público da Itália deu parecer favorável ao envio para o Brasil das imagens da agressão de que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, sofreu no aeroporto de Roma no dia 14 de julho. O gesto é mais um passo que aproxima a Justiça brasileira de obter os registros em vídeo dos acontecimentos.

O parecer favorável foi noticiado pelo site UOL. O próximo passo é a Justiça italiana notificar as autoridades do País para que forneçam as imagens ao Brasil. Elas serão recebidas na Polícia Federal de Brasília, que apura o caso.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os suspeitos de serem os autores da agressão - Roberto Mantovani Filho, Andreia Mantovani e Alex Zanatta Bignotto - também enviaram um vídeo do episódio à Polícia Federal. O registro foi feito no final da discussão e está protegido pelo segredo de Justiça das investigações.