CPMI do 8 de Janeiro aprova quebra de sigilos de Carla Zambelli e hacker

Com os trabalhos voltados ao entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro aprovou nesta quinta, 24, a quebra dos sigilos bancário e fiscal da deputada Carla Zambelli (PL-SP) e do hacker Walter Delgatti Neto. Preso no início de agosto, Delgatti implicou Bolsonaro e Zambelli em tentativa de invasão do sistema das urnas eletrônicas e, em depoimento à própria CPMI, na semana passada, ampliou as suspeitas do envolvimento do ex-presidente em uma ação golpista.

Os integrantes da comissão decidiram, ainda, reconvocar o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, e aprovar a convocação do assessor do ex-presidente, o segundo-tenente Osmar Crivelatti. Em julho, Cid compareceu à CPMI e permaneceu calado - não respondeu nem mesmo quantos anos tem. Ontem, o militar repetiu a estratégia em outro colegiado, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Atos Antidemocráticos, instalada na Câmara Legislativa do Distrito Federal para apurar os atos golpistas em Brasília.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os requerimentos da CPMI relativos a aliados de Bolsonaro foram aprovados em bloco. Durante sessão, o presidente do colegiado, deputado Arthur Maia (União Brasil-BA), propôs a que a leitura do relatório final da CPMI seja feita no dia 17 de outubro.