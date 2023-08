Um dia após ganhar secretaria no governo Elmano, PSD homenageia Onélia Santana

A ex-primeira-dama esteve acompanhada do ministro da Educação e ex-governador do Ceará, Camilo Santana (PT) e dos atuais governador e primeira-dama, Elmano de Freitas (PT) e Lia de Freitas

A secretária da Proteção Social do Ceará, Onélia Santana, foi agraciada na última quarta-feira, 23, com a Medalha Amigo da Primeira Infância durante solenidade na Câmara dos Deputados, em Brasília. Ex-primeira-dama do Ceará, Onélia é responsável por políticas voltadas para a primeira infância no Estado, como o programa Mais Infância. A medalha é concedida pelo Legislativo a pessoas ou instituições que se destacam nas ações de atenção, proteção ou garantia de direitos da primeira infância no Brasil.

A homenagem foi solicitada pela bancada cearense do PSD na Câmara - formada pelos deputados federais Luís Gastão, Domingos Neto e Célio Studart - e aconteceu um dia após a sigla ganhar uma secretaria no Governo do Estado, a da Proteção Animal, comandada por Célio. O deputado Antônio Brito, do PSD da Bahia, também assinou o pedido.

“Hoje é um dia de muita alegria para mim, por ver reconhecidas as políticas públicas desenvolvidas para a primeira infância no meu Estado. Elas são resultado de um sonho coletivo que se volta para a primeira infância”, disse Onélia. Entre as ações do Mais Infância estão a distribuição do Cartão Mais Infância Ceará, com milhares de família beneficiadas; os Centros de Educação Infantil (CEIs) e brinquedopraças, construídos pelo Estado; além de ações de segurança alimentar e outras.