CPMI do 8 de Janeiro aprova quebra de sigilo de Zambelli e Delgatti; Mauro Cid é reconvocado

A CPMI do 8 de Janeiro aprovou nesta quinta-feira, 24, a quebra de sigilos bancário e fiscal da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) e do hacker da Vaza Jato Walter Delgatti Neto. O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi reconvocado. Os requerimentos foram aprovados em bloco.

Durante sessão, o presidente do colegiado, deputado Arthur Maia (União Brasil-BA), propôs a que a leitura do relatório final da CPMI seja realizada no dia 17 de outubro.

Após a aprovação dos requerimentos, o sargento do Exército Luís Marcos dos Reis, ex-assessor de Bolsonaro, presta depoimento.