Silas Malafaia ataca Alexandre de Moraes em discurso na Marcha para Jesus do Rio

Em discurso inflamado na Marcha para Jesus do Rio de Janeiro deste sábado, 19, o pastor Silas Malafaia atacou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, o governo federal, a imprensa e senadores. O principal alvo da fala foi Moraes, a quem o religioso chamou de ditador e acusou de estar em "conluio" com a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ao final, Malafaia disse "profetizar" que a casa do ministro do STF iria cair pelas mãos de Deus, do povo, ou do Senado. Ele discursou aos gritos para milhares de pessoas na Praça da Apoteose, no Centro do Rio.

A plateia aplaudiu a cada menção negativa ao magistrado, especialmente quando o pastor disse "profetizar" o seguinte: "Senhor ditador da toga Alexandre de Moraes, a sua casa ainda vai cair! E eu vou dar as hipóteses. Ou vai cair pela mão de Deus, ou vai cair porque o Senado vai tomar vergonha na cara, ou vai cair porque o povo é o supremo poder dessa nação. E o povo quando faz pressão ninguém aguenta".

Malafaia já havia afirmado que a casa de Moraes vai cair em vídeo divulgado em suas redes sociais. No canal do YouTube do pastor, aliás, os três últimos vídeos publicados são de críticas ao ministro do STF. No mais recente, o religioso acusa o magistrado de perseguição contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), suspeito de ter se beneficiado de um esquema de venda de joias recebidas como presentes de países estrangeiros. Malafaia pega como gancho o fato de Moraes ter dito que era preciso combater a extrema-direita.