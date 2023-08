STF está a um voto de liberar juízes a julgarem ações de clientes de escritórios de parentes

A regra se aplica aos próprios ministros do STF. Gilmar Mendes, Cristiano Zanin e Dias Toffoli são casados com advogadas. Já o ministro Luís Roberto Barroso, por exemplo, é pai de uma constitucionalista.

O placar está em 5 a 3. O julgamento está em curso no plenário virtual do STF. Nesta modalidade, não há debate ou reunião dos ministros. Os votos são registrados em uma plataforma online.

Os advogados Cristiano Zanin Martins e Valeska Martins, que defendem Lula

Mulher de Zanin assume escritório do casal e as ações da Lava Jato que ele deixou no STF

Gilmar também argumentou que, na prática, a regra é "inviável", por causa da rotatividade entre os escritórios de advocacia.

"Sociedades de advogados são formadas, desmembradas e dissolvidas. Advogados empregados são contratados e demitidos", afirmou. "Para observar a regra de impedimento, não basta verificar o nome do advogado constante da atuação. É indispensável verificar as peças do processo, checando o papel timbrado no qual são veiculadas as petições."