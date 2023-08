Malafaia volta a atacar Alexandre de Moraes: 'sua casa ainda vai cair'

O Pastor Silas Malafaia voltou a atacar neste sábado, 19, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Em discurso para milhares de evangélicos que compareceram à Marcha para Jesus, evento realizado na região central do Rio de Janeiro, Malafaia chamou Moraes de "ditador" e se referiu aos demais ministros integrantes do tribunal como "omissos".

"Nós estamos vivendo no Brasil uma ditadura da toga, do ditador Alexandre de Moraes. Eu não tenho medo desse cara. O que esse cara está fazendo nos últimos dois anos, cerceando redes sociais de brasileiros, botando gente na cadeia, quando ele não podia nem tocar porque não pertence à alçada dele", disse Malafaia à multidão.

O pastor ainda defendeu presos suspeitos por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro e acusou Moraes de conluio com o atual governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Senhor ditador da toga Alexandre de Moraes, a sua casa ainda vai cair. E eu vou dar as hipóteses: ou vai cair pela mão de Deus, ou vai cair porque o Senado vai tomar vergonha na cara, ou vai cair porque o povo é o supremo poder de uma nação. E o povo fazendo pressão na sociedade ninguém aguenta. É um desses motivos. Esse cara vai cair", discursou aos fiéis.