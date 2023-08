Mesmo citado por hacker em CPMI, marqueteiro de Ricardo Nunes não será afastado

De acordo com Delgatti, o marqueteiro, que atuava na campanha do então presidente Jair Bolsonaro (PL), teria participado, em 9 de agosto do ano passado, de uma reunião com ele, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) e o deputado estadual Bruno Zambelli (PL-SP) na sede do partido em Brasília. Nessa conversa, ele diz, Duda tentou convencê-lo a atuar na campanha para descredibilizar as urnas eletrônicas.

A cúpula da campanha do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), à reeleição decidiu manter o marqueteiro Duda Lima no staff mesmo após ele ter sido acusado pelo hacker Walter Delgatti Neto de participar de um plano para atacar as urnas eletrônicas.

"O Duda, que é o marqueteiro, inicialmente disse que o ideal seria eu participar de uma entrevista com a esquerda e, de forma espontânea, falar sobre as urnas. Essa era a ideia inicial. Falar da fragilidade das urnas", afirmou Delgatti, dizendo que a ideia inicial não vingou em razão de ter vazado na imprensa.

Um segundo plano pensado seria a criação de um vídeo com um código falso para simular que a urna passava votos de Bolsonaro para Lula. "A segunda ideia era, no 7 de Setembro, eles pegarem uma urna emprestada da OAB, acredito, e que eu pegasse um aplicativo meu lá e mostrasse à população que é possível apertar um voto e sair outro. O código-fonte da urna, eu faria um meu, não o do TSE, só mostrando. A população, vendo que é possível apertar um voto e imprimir outro. Seria essa a ideia", afirmou.

Após as declarações, Duda Lima divulgou uma nota para negar que tenha participado da reunião e disse ter apenas se encontrado com Delgatti na escada do partido, sem saber quem era ele.

"Se eu tiver um sósia, preciso conhecer. Nunca participei de reunião com Carla Zambelli e esse rapaz, nem com Valdemar. Encontrei com esse rapaz na escada do partido, não sabia quem ele era e nem quem estava com ele. Carla Zambelli não estava e nem Valdemar (Costa Neto, presidente do partido) quando ele me disse quem ele era. Desconversei, "pulei fora" e segui com minhas atividades", afirmou Duda Lima.

Segundo ele, a versão do hacker seria inverossímil. "O rapaz disse que eu teria pedido pra ele fazer uma apresentação no desfile de 7 de Setembro. Pensa comigo: ele iria no carro do presidente com a primeira-dama?????? Que ideia ridícula! Poderia ao menos respeitar minha inteligência", ironizou, dizendo-se "indignado".

Entre as versões de Delgatti e de Duda Lima, por enquanto o entorno de Ricardo Nunes prefere dar crédito ao marqueteiro. A avaliação de pessoas próximas à campanha à reeleição é de que Duda não faria o que Delgatti está sugerindo. Contudo, eles vão aguardar o desenrolar da situação.