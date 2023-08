Em evento com Lira, PP filia secretário de Tarcísio enquanto negocia ministério de Lula

Em evento com presença de nomes proeminentes da cúpula do partido, o PP filiou nesta quinta-feira, 17, o secretário estadual da Casa Civil, Arthur Lima. Braço direito do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), Lima é referenciado nos bastidores como "gerente" do governo, alcunha usada com recorrência para mensurar sua centralidade nas decisões da gestão.

O presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira (PP-AL), e o senador Ciro Nogueira (PP-PI), presidente nacional do partido, estão entre as lideranças do PP que desembarcaram em São Paulo para prestigiar a filiação. O evento reuniu também nomes como a senadora Tereza Cristina (MS), lançada por Nogueira como opção da legenda para 2026, e o governador de Roraima, Antônio Denarium (PP). O governador Tarcísio não participou do ato por questões de agenda, segundo sua assessoria.

O PP filia Lima ao mesmo tempo em que negocia um ministério no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, oposição a Tarcísio. A expectativa é de que a entrada do partido na gestão aconteça nos próximos dias, quando o deputado federal André Fufuca (PP-PB) deve assumir o comando de uma pasta, ainda a ser escolhida por Lula.