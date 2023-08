Kassio faz 5 a 1 por juiz de garantias e deixa STF perto de maioria

O ministro Kassio Nunes Marques defendeu a validade do juiz de garantias, formando um placar de 5 a 1 a favor da implementação do modelo em que um magistrado fica responsável somente pela condução de inquéritos, enquanto outro deve julgar o mérito do caso. Ele classificou a implementação da dinâmica como a 'maior mudança do processo penal brasileiro desde o Código de Processo Penal'.

Na retomada do julgamento, nesta quinta-feira, 17, o ministro acompanhou o voto do ministro Dias Toffoli, ressaltando que a Constituição não impõe nem proíbe o juiz de garantias, estando sua criação dentro da 'margem de discricionariedade' do legislador.

Segundo Kassio, que integrou o Tribunal Regional Federal da 1ª Região antes de ser alçado ao STF, 'haverá um aumento de custos seguramente', mas é possível a implementação do modelo.