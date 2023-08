Evandro Leitão é vítima de golpe de R$ 100 mil em criptomoedas

Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, o deputado estadual Evandro Leitão (PDT) também foi vítima do Grupo Braiscompany, empresa de Campina Grande, na Paraíba, com foco em criptomoedas, envolvida em esquema de pirâmide. O Esportes O POVO teve acesso ao processo movido pelo político, em 24 de dezembro de 2023, após investir mais de R$ 100 mil e não receber o retorno prometido em contrato.

No processo, a assessoria jurídica do ex-presidente do Ceará Sporting Club cita que “os dividendos oriundos do ativo contratado seriam remunerados 30 (trinta) dias após a celebração, nos dias, 20 ou 30 de cada mês, a depender da data inicial do pacto”.

Entretanto, a empresa não efetuou o pagamento. Evandro Leitão solicitou a “liquidação de seus valores”, mas não obteve retorno da Braiscompany. A denúncia do político corresponde ao dano material e moral sofrido, solicitando mais de R$ 150 mil.