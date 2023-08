Camilo dá 'calote' no PT e não paga contribuição mensal obrigatória

Além do ex-governador do Ceará, estão na lista de inadimplentes Fernando Haddad e Rui Costa

O ministro da Educação e senador licenciado Camilo Santana (PT) não fez nenhuma contribuição mensal obrigatória, chamada "dízimo", para o PT neste ano. A informação é do Estado de S.Paulo. O salário do ex-governador do Ceará como titular do MEC pode chegar a R$ 41 mil. Ele ainda foi nomeado conselheiro fiscal do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) com um salário de R$ 28 mil mensais.



O "calote" e falta de pagamento fizeram com que o diretório nacional do PT mudasse as regras internas do partido, numa tentativa de incentivar as contribuições. Por regra, o partido exige uma contribuição mensal dos filiados que possuem cargos eletivos, como vereadores, prefeitos, deputados, senadores e governadores, ou também de confiança como ministros e assessores, tanto no Legislativo quanto Executivo. A contribuição varia entre 2% a 15%, de acordo com o salário bruto e cargo.