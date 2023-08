Militares demonstram preocupação após PF apreender celular de general Mauro Cid

Mauro César Lourena Cid é pai do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid Crédito: Roberto Oliveira/Alesp

Por meio da Operação Lucas 12:2, a Polícia Federal apreendeu o aparelho celular do general da reserva Mauro César Lourena Cid, pai de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL). A análise no celular de Lourena foi iniciada nesta terça-feira, 15, e, no entendimento da PF, a apuração no aparelho pode levar a operação a novos rumos. A iniciativa do órgão causa preocupação nos militares. Mais informações ao vivo: Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A investigação concentra-se nas mensagens de viés golpista que o militar de alta patente pode ter trocado com pessoas de dentro e de fora das Forças Armadas.

A cúpula das Forças teme que, caso as mensagens sejam reveladas no aparelho do general, a imagem do Exército será manchada, mais uma vez, e o processo de pacificação com o governo Lula (PT), dificultado. Em situação semelhante, a PF encontrou um plano golpista em diálogos no celular do seu filho, tenente-coronel Mauro Cid, que foi preso em maio deste ano. A relação entre a família Cid e as Forças Armadas piorou desde a operação deflagrada na última sexta-feira, 11, que inseriu Lourena Cid na lista de investigados. Integrantes das Forças alegam que a defesa e o apoio que a cúpula militar prestava à família deve enfraquecer. A Operação Lucas 12:2 A Polícia Federal (PF) deflagrou na última sexta-feira,11, a Operação Lucas 12:2, que cumpriu mandados de busca e apreensão contra o general Mauro Lourena Cid, pai do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), tenente-coronel Mauro Cid. A ação, que ocorreu em Brasília, aponta que Cid (filho) também é alvo da investigação. O nome da operação, segundo a polícia, faz alusão ao versículo 12:2 da Bíblia, que diz: “Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido”. A iniciativa ocorre após Mauro Lourena Cid tentar vender as joias luxuosas, presenteadas pelo governo da Arábia Saudita ao ex-presidente Jair Bolsonaro, em 2021. Mauro é general do Exército e foi colega de Bolsonaro na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), nos anos de 1970.

Durante a gestão Bolsonaro, Mauro Lourena Cid ocupou cargo federal em Miami conectado à Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex). A PF aponta que o ex-mandatário possuía uma ligação com a venda ilegal de joias e objetos de valor feita por seus assessores. As investigações identificaram que Bolsonaro e auxiliares retiraram do país, no avião presidencial, pelo menos quatro conjuntos de bens recebidos pelo ex-presidente em viagens internacionais, na condição de chefe de Estado.