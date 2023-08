Presidente do PL afirma lealdade a Bolsonaro, dias após operação da PF sobre joias

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, publicou um vídeo de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta segunda-feira, 14. Pelas redes sociais, afirmou que o ex-chefe do Executivo foi "o maior líder" da história do Brasil e que o PL sempre estará ao lado dele. A publicação ocorre dias após a Polícia Federal (PF) realizar operação sobre um esquema investigado para venda ilegal de joias e enriquecimento ilícito na antiga cúpula da Presidência.

"Sempre estaremos do seu lado, muita gente não compreende que Bolsonaro é um líder que veio para ficar", disse Valdemar, sem mencionar o caso das joias.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O eleitor do Bolsonaro é um eleitor esclarecido. O Bolsonaro fez uma economia muito grande no País, e não quis gastar dinheiro com a imprensa também, e isso tudo custa caro. Bolsonaro, conte com o seu partido, conte com os nossos eleitores da direita que estão se aproximando cada vez do nosso partido", afirmou o presidente do PL.