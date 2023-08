O POVO News: Apagão atinge 25 estados e vira munição para ataques políticos

A edição comenta os desdobramentos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre os atos do 8 de janeiro. Parlamentares ouviram Adriano Machado, fotógrafo da Reuters. Ele foi escutado como testemunha a partir de requerimento do senador Eduardo Girão (Novo), com o apoio dos demais parlamentares bolsonaristas.

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta terça-feira, 15. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano , a edição traz as últimas informações sobre o apagão que atingiu 25 estados e o Distrito Federal . Ministério de Minas e Energia ainda investiga a causa da falha, que virou munição para ataques políticos.

O programa traz também a repercussão do caso da atriz Larissa Manoela, que tornou público seu rompimento com os pais no início da semana. Deputados Pedro Campos (PSB) e Duarte Junior (PSB) protocolam Lei Larissa Manoela na Câmara dos Deputados. O texto busca dar proteção às crianças e adolescentes que geram renda para suas famílias.

Outro destaque é o anúncio da Petrobras para aumento nos preços dos combustíveis. Sobre o tema, o programa recebe Bruno Iughetti, consultor de petróleo e combustíveis.

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula, a edição resume os principais tópicos abordados em mais uma edição do Programa Conversa com o Presidente.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participa o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage.

