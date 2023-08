"O Brasil do apagão voltou", diz Ciro Nogueira após queda de energia

Ex-ministro da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro (PL), o senador Ciro Nogueira (PP-PI) usou do apagão que atingiu todas as regiões do Brasil na manhã desta terça-feira, 15, para tecer críticas ao governo Lula (PT).

“Apagão no Brasil! Aconteceu hoje, mas comecar, começou em 1º de janeiro. O Brasil voltou! Voltou ao Apagão! A gasolina, lembra? Subiu hoje 0,41 para as distribuidoras. O apagão da Brasil! Governo do Apagão!”, publicou o ex-ministro no Twitter.

A publicação teve intensa repercussão nas redes sociais, com diversos internautas rebatendo o senador e associando o apagão à recente privatização da Eletrobras, antiga estatal energética vendida no ano passado pelo governo Jair Bolsonaro.