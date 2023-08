O POVO News: Entenda o rompimento entre Larissa Manoela e os pais

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta segunda-feira, 14. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre o caso Larissa Manoela, que foi detalhado em reportagem do Fantástico na noite deste domingo, 13. Para explicar sobre o assunto, o programa conversa com as advogada familiaristas, Melissa Ouvires Veiga e Mabel Portela.

A edição comenta os desdobramentos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga as joias sauditas que entraram ilegalmente no Brasil durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Parte da base defende a criação da CPI das Joias, contudo, a maioria prefere discutir o assunto na CPMI. Alguns governistas entendem que uma nova CPI tirará foco das pautas positivas do governo e que a investigação já é conduzida pela Polícia Federal.