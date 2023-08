Lula homenageia Dilma em lançamento de novo PAC: "Mãe do primogênito"

Dilma coordenou a primeira versão do programa quando ainda chefiava a Casa Civil, em governos anteriores ao de Lula, no período de 2005 à 2010. À época, Dilma foi apelidada de "mãe do PAC".

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teceu elogios à atual presidente do Banco do Brics, Dilma Rousseff durante a cerimônia de lançamento do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento”, nesta sexta-feira, 11. Em suas redes sociais o petista publicou uma foto ao lado de Dilma e escreveu: “Mãe do primogênito”.

Veja

No lançamento do Novo PAC com a mãe do primogênito.



August 11, 2023

Conforme o Governo, no conjunto de obras do PAC, pode-se destacar as que são prioritárias para o Ceará, como a duplicação da BR-116 - Pacajus - Boqueirão do Cesário - Tabuleiro do Norte, a Transnordestina, a duplicação do Eixão das Águas do Ceará, o Cinturão das Águas do Ceará - Trecho I, o Ramal do Salgado e moradias do Minha Casa, Minha Vida.