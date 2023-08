Delegado que "safou" Bolsonaro de crime de prevaricação solicita afastamento do país

O delegado da Polícia Federal (PF) William Tito Schuman Marinho solicitou o afastamento do Brasil e passará a atuar em Paris. Ele alegou necessidade da mudança pelo afastamento do cônjuge. Tito comandou o inquérito de 2021 que apurou se o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) havia cometido crime de prevaricação na compra de vacinas.

Na época, Bolsonaro foi acusado por integrantes da CPI da Covid de não informar às autoridades interesses escusos, ou seja, escondidos, por parte de seus aliados, na compra da vacina Covaxim pelo Ministério da Saúde.

O inquérito foi aberto do determinação da ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, mas o relatório do delegado William Schuman livrou Bolsonaro das acusações pois, de acordo com ele, o ex-presidente não tinha o “dever funcional” de informar as irregularidades, embora teria sido de “ausência de cumprimento de um dever cívico”.

Schuman, que também atuou na Lava Jata, recebeu autorização do Ministério da Justiça e Segurança Pública e realizar suas funções por teletrabalho diretamente de Paris. A pasta incluiu o delegado no programa de gestão como alternativa à concessão de licença por motivo de afastamento do cônjuge”.