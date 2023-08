O POVO News: guerra de facções causa terror em Fortaleza; Elmano promete reforços

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quinta-feira, 10. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre a guerra entre as facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Massa, nos bairros Carlito Pamplona e Pirambu, em Fortaleza.

Assista ao vivo:



A edição comenta o depoimento do ex-ministro Anderson Torres na CPI da Assembleia Distrital de Brasília. As declarações de Torres sinalizaram uma tentativa de se desvincular de Silvinei Vasquez, preso pela PF nesta quarta-feira por suspeita de intervenção nas eleições de 2022.

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula, o programa discute avaliação da gestão do petista na Câmara dos deputados, liderada por Arthur Lira (PP-AL). Conforme a pesquisa Quaest, a avaliação de Lula é positiva para 35% dos deputados, regular para 30% e negativa para 33%.



Além disso, a edição explica os primeiros movimentos do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, que pediu investigação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por sugerir "fuzilar petralhada".

Seguindo a mesma linha, o programa comenta a iniciativa de Bolsonaro em doar R$100 mil a viúva de soldado da Rota. A informação foi dada pelo filho do ex-presidente, Flávio Bolosonaro.