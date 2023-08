Bolsonaro doa R$ 100 mil à viúva de soldado morto em operação no Guarujá

O ex-presidente fez duas doações nos valores de R$ 50 mil após conversa com viúva no telefone

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) doou R$ 100 mil para a viúva de Patrick Bastos Reis, de 30 anos, soldado da Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota), morto na operação na Baixada Santista em 27 de julho.

“Parabéns ao Presidente Jair Messias Bolsonaro pela iniciativa de doar R$ 100 mil para a viúva do Soldado PMESP da Rota Patrick Bastos Reis, assassinado na operação da Baixada Santista no dia 27 de julho”, escreveu o senador e filho mais velho do ex-presidente, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), nas redes sociais nesta quarta-feira, 10.

Bolsonaro fez duas transferências nos valores de R$ 50 mil, via Pix, na segunda-feira, 7, e terça-feira, 8, após conversar com a viúva por telefone, de acordo com o jornal O Globo. O ex-presidente ainda não se pronunciou sobre a doação.

Patrick Bastos foi baleado e morto em operação no Guarujá, litoral paulista. Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), ele sofreu o disparo enquanto fazia patrulhamento em uma comunidade.