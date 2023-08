O POVO News: Silvinei Vasques é preso acusado de interferir nas eleições para ajudar Bolsonaro

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quarta-feira, 9. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre a prisão do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques. Ele é investigado por suposta intervenção no processo eleitoral do 2° turno das eleições de 2022.

Assista ao vivo:

A edição comenta a conduta do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga atos do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST). Lira anulou o requerimento de convocação do ministro da Casa Civil, Rui Costa, aprovado na semana passada pela comissão.

Para explicar a CPMI que investiga os atos golpistas do 8 de janeiro, o O POVO News recebe o deputado federal Pastor Henrique Vieira (Psol-RJ).

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula, o programa discute a atuação do presidente na Cúpula da Amazônia , que foi iniciada ontem em Belém. O evento reuniu os líderes dos oito países que compõem a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (Otca): Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname, Venezuela, além do Brasil.

Seguindo a mesma linha, o episódio detalha o Novo Ensino Médio, uma das propostas da gestão que visa tornar a etapa mais atrativa e evitar que os estudantes abandonem os estudos. Para comentar sobre o assunto, a edição conversa com o diretor-executivo do Todos Pela Educação, Olavo Nogueira.