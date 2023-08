Ex-integrante do MST diz ter sido expulsa de casa e acusa deputado do PT

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) ouviu nesta terça-feira, 8, três assentados sobre a atuação dos líderes do movimento. Uma das depoentes foi a ex-participante do Acampamento São João, Vanuza dos Santos de Souza, que acusou o MST de expulsá-la da própria casa no assentamento por não concordar com orientações e direcionamentos defendidos pelas lideranças sem-terra. Ela também citou pressão política em eleições.

Segundo Vanuza, o deputado Valmir Assunção (PT-BA) foi responsável por conceder a ela, há 16 anos, o lote no acampamento, para que pudesse construir a casa, posteriormente destruída. Ela acusou o parlamentar petista de ser o mandante da ação.

Durante o depoimento, Vanuza afirmou ter "vergonha" de estar na condição de depoente e que as declarações dela não tinham o objetivo "difamar o movimento". "Eu tive coragem de estar aqui não para difamar o movimento, e sim pela minha honra e pela minha honestidade. Eu só queria ser dona de mim. Eu só queria ter o direito de ir e voltar. Eu só queria ter o direito de dizer 'eu não aceito essa decisão do MST' porque vai de encontro com princípios de direitos humanos e constitucionais", disse.

Vanuza afirmou que a casa dela no assentamento, no sul da Bahia, foi destruída e ela e os filhos, espancados. Em um vídeo, a ex-participante do Acampamento São João mostrou a situação da residência após a suposta ação dos líderes do movimento: móveis, janelas e telhados quebrados e panelas e roupas espalhadas pelo chão.

Ela relatou que sofria pressão política no assentamento durante períodos eleitorais. "No assentamento ou você vota, ou você perde a terra. Eu fui para rua durante anos e anos para fazer campanha para Valmir Assunção", afirmou. "Os líderes do assentamento diziam que o nosso maior líder era Valmir Assunção."

No Twitter, Assunção negou as acusações, chamou a CPI do MST de "teatro de horrores" e afirmou que o colegiado é "um palanque bolsonarista que não ajuda em nada a reforma agrária". Nas redes sociais, ele se identifica como "militante do MST".