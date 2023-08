Elmano diz que conseguiu R$ 107 milhões para Fortaleza: "Dinheiro está caindo na conta"

O governador do Estado do Ceará, Elmano de Freitas (PT) afirmou que cerca de R$ 107 milhões estão sendo depositados na conta da Prefeitura de Fortaleza, comandada atualmente pelo prefeito José Sarto (PDT). O recurso será destinado ao setor da saúde, em especial, ao tratamento contra o câncer. A informação foi revelada durante a live “Conversa com Elmano”, realizada na tarde desta quarta-feira, 9.

“Nós fomos ao Ministério da Saúde e levantamos um recurso. Só para Fortaleza, nós conseguimos R$ 107 milhões para o tratamento do câncer”, continuou. “Este dinheiro está caindo na conta da Prefeitura de Fortaleza. Eu tive uma reunião com o prefeito Sarto para que a gente possa, na Saúde, ter uma ação que beneficie a população de Fortaleza, como vamos fazer para o Estado inteiro com todos os prefeitos”.

Seguindo a mesma linha, o chefe do Executivo estadual elencou os principais investimentos arrecadados para a Saúde na capital.

“Garantimos um convênio com o Instituto Cearense do Câncer de R$ 10 milhões e, mais R$ 12 milhões, nós vamos fazer uma licitação para um outro prestador de serviço fazer o atendimento aqui em Fortaleza, para o fortalezense ou para quem chega do interior”, acrescentou.

Além disso, o governador afirmou que o investimento para a compra de medicamentos para o Estado aumentou em mais de R$ 18 milhões.

Durante a conversa, Elmano também revelou que chamou as pessoas aprovadas na seleção do concurso para a área da Saúde, segundo ele, convocar essas pessoas é “uma missão”.