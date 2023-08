Ceará vai sediar encontro nacional de legislativos estaduais em novembro

O presidente da Alece, Evandro Leitão (PDT), confirmou o estado como sede e destacou ações do Legislativo cearense durante visita institucional ao O POVO, na última terça-feira, 8

O Ceará sediará a 26ª Conferência da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale). O evento reúne parlamentares de todo o País e será realizado entre os dias 8 e 10 de novembro de 2023, no Centro de Eventos do Ceará. Esta será a segunda vez que o Estado sedia o encontro, a primeira foi em 2008.



O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputado Evandro Leitão (PDT), confirmou a realização do evento e destacou os serviços prestados pela Casa como um dos motivos para que o Estado fosse escolhido como sede da conferência. O parlamentar realizou visita institucional ao O POVO, na última terça-feira, 8.

“Temos muitas coisas para mostrar à população. Centro de atendimento infantil para crianças com transtorno do espectro autista, procuradoria especial da mulher, em vários municípios. Os números dizem tudo. De oito municípios, há três anos, passamos para 116 municípios onde a procuradoria está presente e queremos universalizar até o fim do nosso mandato (na presidência)", disse Evandro.

O deputado citou também os atendimentos à população do entorno da Alece. “Fizemos mutirão com 200 atendimentos a diversas patologias. Estamos fazendo um trabalho bacana e relevante, temos o nosso Procon, temos o escritório Frei Tito, o comitê de prevenção e combate à violência contra crianças e adolescentes, onde já tivemos mais de 30 mil atendimentos e uma equipe que recepciona esses jovens”.

Segundo Leitão, é importante que as pessoas vejam e escutem o que está sendo feito na Alece e parte do reconhecimento passa por sediar o evento de novembro. “Devido a tudo isso, a essa prestação de serviços nós iremos (sediar o evento). Praticamente todos os 25 parlamentos dos estados, mais o Distrito Federal, vem conhecer nossa estrutura e o que está acontecendo aqui. Também por isso iremos sediar o encontro. Receberemos parlamentares e vamos apresentar para todo o Brasil o que é feito no Ceará”.