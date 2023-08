Bia Kicis não reconhece deputada e pede que colega seja retirada de comissão

A presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara, deputada Bia Kicis (PL-DF), pediu para a Polícia Legislativa retirar a deputada Fernanda Pessoa (União Brasil-CE) de uma audiência que ouvia a ministra da Saúde, Nísia Trindade, nesta quarta-feira, 9. O motivo da ordem incomum foi que Kicis não reconheceu a colega.

"Eu estava aqui observando e tem presentes que não são parlamentares. Então, eu vou pedir que se retirem ou a Polícia Legislativa vai ser chamada a conduzir amigavelmente essas pessoas. Por favor, um representante da Polícia Legislativa. Tem uma senhora de blazer rosa ali mexendo no celular. Desculpa, deputada, qual o seu nome? Desculpa, perdão. Me perdoe, deputada, eu não identifiquei Vossa Excelência (...) Confundi, peço desculpas à deputada por não ter identificado Vossa Excelência, a senhora pode se pronunciar livremente", disse a deputada do PL.

Após perceber a gafe, Kicis tentou contornar a situação ao explicar que havia assessores e convidados que estavam participando da audiência sem permissão, e que era dever do policiamento do Congresso Nacional conduzi-las para fora. "Peço à Polícia Legislativa que fique atenta e qualquer servidor ou acompanhante de fora que esteja aqui e não seja parlamentar que se retire e seja retirado do ambiente", afirmou.

A parlamentar do Ceará disse ter ficado ofendida pelo tratamento dado a ela pela presidente da sessão. "Eu represento o Estado do Ceará, fui a deputada mais votada do nosso partido", afirmou. "Parabéns, deputada. Já pedi desculpas, não sei mais o que posso fazer", respondeu Kicis.

Quem é Fernanda Pessoa

Natural de Fortaleza, Fernanda Pessoa está no seu primeiro mandato como deputada federal, após ser eleita com 121.469 votos, sendo a mais bem votada do União Brasil e a 13ª entre todos os escolhidos pelo eleitorado cearense em 2022. Entre 2011 e 2022, foi deputada na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).